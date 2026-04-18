Иран будет рассматривать блокаду Ормуза как нарушение перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран будет рассматривать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня.
- США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, а 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.
- Переговоры в Исламабаде после объявления о прекращении огня закончились безрезультатно, при этом США начали блокаду иранских портов.
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иран будет рассматривать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня, в этом случае ИРИ будет препятствовать ограниченному открытию пролива, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.
"Пока США намерены препятствовать проходу судов, используя такие методы, как морская блокада, Иран будет рассматривать это как нарушение режима прекращения огня, а также будет препятствовать ограниченному открытию Ормузского пролива", - говорится в заявлении ВСНБ, которое приводит иранское агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
