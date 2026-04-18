Иран будет рассматривать блокаду Ормуза как нарушение перемирия

ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иран будет рассматривать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня, в этом случае ИРИ будет препятствовать ограниченному открытию пролива, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.