Россия не планирует закрывать границы для европейцев, заявили в МИД

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская сторона не планирует в ответ на ужесточение правил выдачи Шенгена россиянам закрывать свои границы для европейцев, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам высокопоставленного дипломата, человеческие контакты, туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться.

"Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушить", - заключил он.