Россия не планирует закрывать границы для европейцев, заявили в МИД - РИА Новости, 18.04.2026
03:54 18.04.2026
Россия не планирует закрывать границы для европейцев, заявили в МИД

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона не планирует закрывать границы для европейцев.
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия заинтересована в сохранении человеческих контактов, туризма, деловых и гуманитарных связей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская сторона не планирует в ответ на ужесточение правил выдачи Шенгена россиянам закрывать свои границы для европейцев, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Со своей стороны, закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд в Россию не планируем", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, человеческие контакты, туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться.
"Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушить", - заключил он.
