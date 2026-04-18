В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности.

"Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено", — сказал Антропенко

Парламентарий отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

"Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет", — добавил депутат.