Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 18.04.2026 (обновлено: 05:50 18.04.2026)
В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет

Депутат Антропенко предложил менять паспорт после 60 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет.
  • По мнению депутата, средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека меняется, что создает трудности при идентификации личности.
  • В настоящее время российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности.
"Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено", — сказал Антропенко.
Парламентарий отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.
"Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет", — добавил депутат.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.
ОбществоРоссияИгорь Антропенко (депутат)Владимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала