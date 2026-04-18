Российские гимнастки стали третьими в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сборная России по художественной гимнастике заняла третье место в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Баку.
Россиянки набрали 52,900 балла. Первое место заняли гимнастки из Израиля (54,300), вторыми стали испанки (54,050).
Этап Кубка мира в Баку завершится 19 апреля.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.