В Германии арестовали подозреваемого в установке копии ворот концлагеря

БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в установке копии ворот концлагеря и еще одной нацистской конструкции перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене, им оказался 33-летний гражданин Польши, сообщила газета Passauer Neue Presse со ссылкой на полицейское управление Нижней Баварии.
Во второй половине марта перед зданием налоговой в Эггенфельдене кто-то установил копию ворот нацистского концлагеря Освенцим с надписью "Труд освобождает". Затем в середине апреля перед зданием налоговой появилась конструкция черного цвета, напоминающая печь крематория. Она была расписана свастикой и рунами СС, рядом была надпись "Циклон Б" - яд, который нацисты использовали для массового уничтожения людей в концлагерях.
"После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельден полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау", - сообщило издание.
По данным издания, следователи провели обыск в его квартире, у мужчины были изъяты предметы с нацистской символикой, а также мобильный телефон.
Следствие полагает, что мужчина несет ответственность за оба инцидента. В полиции также сообщили, что независимо от текущих обвинений на имя 33-летнего мужчины уже был выписан ордер на арест, который и был приведен в исполнение во время обыска. Ордер был связан с административными правонарушениями. После задержания мужчина был доставлен в исправительное учреждение.
"В настоящее время ведется расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни, а также в использовании символики антиконституционных организаций", - сообщила газета.