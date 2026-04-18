В Германии арестовали подозреваемого в установке копии ворот концлагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии арестовали 33-летнего гражданина Польши.

Его подозревают в установке копии ворот концлагеря перед зданием налоговой инспекции.

При обыске в квартире подозреваемого были изъяты предметы с нацистской символикой.

БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в установке копии ворот концлагеря и еще одной нацистской конструкции перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене, им оказался 33-летний гражданин Польши, сообщила газета Полиция арестовала подозреваемого в установке копии ворот концлагеря и еще одной нацистской конструкции перед зданием налоговой инспекции в Эггенфельдене, им оказался 33-летний гражданин Польши, сообщила газета Passauer Neue Presse со ссылкой на полицейское управление Нижней Баварии.

Во второй половине марта перед зданием налоговой в Эггенфельдене кто-то установил копию ворот нацистского концлагеря Освенцим с надписью "Труд освобождает". Затем в середине апреля перед зданием налоговой появилась конструкция черного цвета, напоминающая печь крематория. Она была расписана свастикой и рунами СС, рядом была надпись "Циклон Б" - яд, который нацисты использовали для массового уничтожения людей в концлагерях.

« "После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельден полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши , проживающий в районе Пассау", - сообщило издание.

По данным издания, следователи провели обыск в его квартире, у мужчины были изъяты предметы с нацистской символикой, а также мобильный телефон.

Следствие полагает, что мужчина несет ответственность за оба инцидента. В полиции также сообщили, что независимо от текущих обвинений на имя 33-летнего мужчины уже был выписан ордер на арест, который и был приведен в исполнение во время обыска. Ордер был связан с административными правонарушениями. После задержания мужчина был доставлен в исправительное учреждение.