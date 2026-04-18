16:59 18.04.2026
В Анталье пройдет закрытая для СМИ встреча по Газе, сообщил источник

© AP Photo / Fatima Shbair
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полях Анталийского дипломатического форума состоится встреча по ситуации в Газе.
  • Заседание пройдет в субботу и будет закрыто для прессы.
  • Видеоматериалы с мероприятия опубликуют позднее.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Заседание по ситуации в Газе состоится в субботу на полях Анталийского дипломатического форума и пройдет в закрытом для СМИ формате, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"В рамках форума глава МИД Турции проведет ряд встреч, включая заседание министров иностранных дел по вопросу Газы, все они будут закрыты для прессы", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в повестке также запланированы третье заседание министров иностранных дел Балканской платформы мира и неофициальная встреча глав МИД Организации тюркских государств.
"Видеоматериалы с мероприятий будут опубликованы позднее", - уточнил собеседник агентства.
