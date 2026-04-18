Гарбузов: количество монтажников КМЗ за год увеличилось в шесть раз

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Численность сотрудников монтажного подразделения Карачаровского механического завода (КМЗ) за год выросла в шесть раз — до 240 специалистов, заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет системный подход к развитию промышленных предприятий.

"Карачаровский механический завод создал комплексный центр компетенций в сфере вертикального транспорта: помимо производства лифтов, предприятие с 2025 года обеспечивает установку и последующее обслуживание оборудования. За год специалисты монтажного подразделения КМЗ установили более 2,7 тысячи лифтов в Москве и регионах страны", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что в столице наибольший объем пришелся на Юго-Западный и Восточный округа — 430 и 331 лифт, соответственно. Еще около 250 лифтов установили в Южном, Центральном и Юго-Восточном округах.

Сопровождение собственной продукции как на этапах производства, так и монтажа позволяет КМЗ обеспечивать контроль качества установки и последующей эксплуатации оборудования. Работы по монтажу, пусконаладке и проверке оборудования выполняют специалисты предприятия. Сотрудники подразделения регулярно проходят аттестацию и обучение, для персонала предусмотрены социальные гарантии и возможности для профессионального развития.

В свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский заявил, что специалисты монтажного и сервисного подразделений завода получат специальные электронные удостоверения для быстрой и надежной верификации их личности при проведении работ в жилых и административных зданиях.

Планируемое развитие монтажной службы увеличит численность сотрудников еще на 200 человек и расширит деятельность предприятия в регионах. Рост собственного монтажного подразделения позволит проводить работы на всех объектах, для которых поставляются лифты КМЗ.

Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется налоговыми преференциями. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.