Гарбузов: количество монтажников КМЗ за год увеличилось в шесть раз - РИА Новости, 18.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 18.04.2026
Гарбузов: количество монтажников КМЗ за год увеличилось в шесть раз

Гарбузов: число монтажников Карачаровского механического завода выросло в 6 раз

© Фото : пресс-служба ДИПП — Сотрудник монтажного подразделения Карачаровского механического завода
Сотрудник монтажного подразделения Карачаровского механического завода - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Сотрудник монтажного подразделения Карачаровского механического завода
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Численность сотрудников монтажного подразделения Карачаровского механического завода (КМЗ) за год выросла в шесть раз — до 240 специалистов, заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Он рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет системный подход к развитию промышленных предприятий.
"Карачаровский механический завод создал комплексный центр компетенций в сфере вертикального транспорта: помимо производства лифтов, предприятие с 2025 года обеспечивает установку и последующее обслуживание оборудования. За год специалисты монтажного подразделения КМЗ установили более 2,7 тысячи лифтов в Москве и регионах страны", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечается, что в столице наибольший объем пришелся на Юго-Западный и Восточный округа — 430 и 331 лифт, соответственно. Еще около 250 лифтов установили в Южном, Центральном и Юго-Восточном округах.
Сопровождение собственной продукции как на этапах производства, так и монтажа позволяет КМЗ обеспечивать контроль качества установки и последующей эксплуатации оборудования. Работы по монтажу, пусконаладке и проверке оборудования выполняют специалисты предприятия. Сотрудники подразделения регулярно проходят аттестацию и обучение, для персонала предусмотрены социальные гарантии и возможности для профессионального развития.
В свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский заявил, что специалисты монтажного и сервисного подразделений завода получат специальные электронные удостоверения для быстрой и надежной верификации их личности при проведении работ в жилых и административных зданиях.
Планируемое развитие монтажной службы увеличит численность сотрудников еще на 200 человек и расширит деятельность предприятия в регионах. Рост собственного монтажного подразделения позволит проводить работы на всех объектах, для которых поставляются лифты КМЗ.
Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется налоговыми преференциями. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
Ранее Гарбузов сообщил, что КМЗ по соглашению с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов Республики Крым поставит 35 лифтов на курорт Саки, в Евпаторию и Ялту, а также в центр полуострова — город Симферополь.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Производство
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
