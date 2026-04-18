Футболист московского "Динамо" Рубенс получил перелом лодыжки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс Диас получил перелом лодыжки в матче 25-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
- Рубенс получил травму в результате неудачного приземления после борьбы за мяч и покинул поле на 64-й минуте.
- Главный врач команды «Динамо» Бутовский сообщил, что у Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бразильский футболист московского "Динамо" Рубенс Диас получил перелом лодыжки в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", следует из протокола встречи.
"Динамо" в гостях сыграло вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1. Рубенс получил травму в результате неудачного приземления после борьбы за мяч и покинул поле на 64‑й минуте на плечах на врачей, не опираясь на ноги.
"Со слов главного врача команды "Динамо" Бутовского: "Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава", - сообщается в протоколе матча.
Рубенсу 24 года, он перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в июле 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 27 матчей за "бело-голубых".