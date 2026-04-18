"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Ляонин Тиерен" - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
17:24 18.04.2026 (обновлено: 17:41 18.04.2026)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Ляонин Тиерен"

"Шанхай Шэньхуа" одержал третью подряд победу в чемпионате Китая

Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
  • "Шанхай Шэньхуа" обыграл "Ляонин Тиерен" в матче шестого тура чемпионата Китая по футболу.
  • Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:1.
  • Команда Слуцкого одержала третью победу подряд и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" одержал победу над "Ляонин Тиерен" в матче шестого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Шанхай Шэньхуа" дубль оформил Рафаэл Ратао (9-я и 38-я минуты), также мяч забил Цзинь Шунькай (17). У "Ляонин Тиерен" отличился Тянь Юда (87).
"Шанхай Шэньхуа" одержал третью победу подряд. Команда бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого, набрав 4 очка, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Ранее "Шанхай Шэньхуа" был оштрафован на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Ляонин Тиерен" с 7 баллами занимает пятую строчку.
