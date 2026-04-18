Макрон шокировал Мелони неприличным поведением

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Встреча премьер-министра Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за "слишком теплых" объятий лидеров, сообщает BFM.
"Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что...", — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.
На видеотрансляции видно, как Мелони попыталась вырваться из объятий Макрона, очевидно, испытав некоторое неудобство из-за его странного поведения.
"Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность", — добавил журналист.
Итальянская газета Il Manifesto отметила, что действия Макрона можно расценить, как излишнюю вольность, а поцелуй в щеку является недопустимо вульгарным и выглядит "почти как эскимосский, нос к носу".
Мелони прибыла в пятницу в Париж на саммит по Ормузскому проливу. На встрече было обсуждено создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.