02:13 18.04.2026 (обновлено: 10:24 18.04.2026)
Макрон шокировал Мелони неприличным поведением

BFM: Макрон удивил Мелони попыткой крепко обнять ее

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча премьер-министра Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за "слишком теплых" объятий лидеров.
  • Мелони попыталась вырваться из объятий Макрона, испытав неудобство из-за его поведения.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Встреча премьер-министра Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за "слишком теплых" объятий лидеров, сообщает BFM.
Во время трансляции встречи корреспондент телеканала потерял дар речи, когда Макрон внезапно решил слишком крепко обнять Мелони, вызвав непонимание на ее лице.
"Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что...", — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.
На видеотрансляции видно, как Мелони попыталась вырваться из объятий Макрона, очевидно, испытав некоторое неудобство из-за его странного поведения.
"Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность", — добавил журналист.
Итальянская газета Il Manifesto отметила, что действия Макрона можно расценить, как излишнюю вольность, а поцелуй в щеку является недопустимо вульгарным и выглядит "почти как эскимосский, нос к носу".
Мелони прибыла в пятницу в Париж на саммит по Ормузскому проливу. На встрече было обсуждено создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.
