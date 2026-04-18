Мероприятие с Лавровым на форуме в Турции вызвало ажиотаж
12:32 18.04.2026 (обновлено: 12:36 18.04.2026)
Мероприятие с Лавровым на форуме в Турции вызвало ажиотаж

© РИА Новости / Вугар Гасанов — Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Мероприятие с участием главы МИД России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес, свободных мест в зале не осталось, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы рады снова видеть вас в Анталье, господин министр", — обратился к Лаврову модератор.
Лавров участвует в форуме в качестве почётного гостя. Ранее он провёл закрытые переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
В прошлом году министр иностранных дел Турции отмечал высокий интерес к выступлениям Лаврова, назвав его "звездой Анталийского форума" из-за внимания к его заявлениям и пресс-конференциям.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.
