Мероприятие с Лавровым на форуме в Турции вызвало ажиотаж

В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран.

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Мероприятие с участием главы МИД России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес, свободных мест в зале не осталось, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы рады снова видеть вас в Анталье , господин министр", — обратился к Лаврову модератор.

Хаканом Фиданом. Лавров участвует в форуме в качестве почётного гостя. Ранее он провёл закрытые переговоры с главой МИД Турции

В прошлом году министр иностранных дел Турции отмечал высокий интерес к выступлениям Лаврова, назвав его "звездой Анталийского форума" из-за внимания к его заявлениям и пресс-конференциям.