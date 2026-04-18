Мероприятие с Лавровым на форуме в Турции вызвало ажиотаж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мероприятие с участием Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес.
- В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Мероприятие с участием главы МИД России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес, свободных мест в зале не осталось, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров участвует в форуме в качестве почётного гостя. Ранее он провёл закрытые переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
В прошлом году министр иностранных дел Турции отмечал высокий интерес к выступлениям Лаврова, назвав его "звездой Анталийского форума" из-за внимания к его заявлениям и пресс-конференциям.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.