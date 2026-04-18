FIBA выразила соболезнования в связи со смертью Шмидта

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Международной федерации баскетбола (FIBA) выразили соболезнования в связи со смертью бразильца Оскара Шмидта, становившегося лучшим снайпером на трех из своих пяти Олимпиад.
О смерти Шмидта в 68-летнем возрасте стало известно в пятницу. Ранее его доставили в муниципальную больницу штата Сан-Паулу после того, как он почувствовал резкое ухудшение своего состояния. Согласно публикациям родственников спортсмена, его здоровье было ослаблено после перенесенной операции. На протяжении последних 15 лет бразилец боролся с опухолью мозга.
"Весть о кончине Оскара вызвала глубокую скорбь далеко за пределами мирового баскетбольного сообщества - так же, как и его харизма всегда выходила за рамки самой игры. Для нас Оскар был символом нашего вида спорта, легендой баскетбола, эталонным снайпером. Но для всего мира он оставался еще и национальным героем Бразилии, вдохновлявшим молодых спортсменов по всему свету", - приводятся слова генерального секретаря FIBA Андреаса Заглиса на сайте организации.
Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет), лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира под эгидой FIBA.
В 1991 году Шмидт был назван одним из 50 величайших игроков FIBA, а в 2010 году был включен в Зал славы организации. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Шмидт был одним из восьми людей, выносивших олимпийский флаг на стадион "Маракана" во время церемонии открытия.
