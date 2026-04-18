FIBA выразила соболезнования в связи со смертью Шмидта

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Международной федерации баскетбола (FIBA) выразили соболезнования в связи со смертью бразильца Оскара Шмидта, становившегося лучшим снайпером на трех из своих пяти Олимпиад.

Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет), лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира под эгидой FIBA.