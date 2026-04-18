18:16 18.04.2026
Федорищев поручил приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА

Вячеслав Федорищев. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Там отметили, что утром регион подвергся вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. Пострадавших нет. Все дети, пациентки и персонал были незамедлительно эвакуированы и переведены в соседние медучреждения. На месте по поручению Федорищева развернут оперативный штаб, проводятся все необходимые мероприятия, службы работают в усиленном режиме.
"Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи. Комиссия оценивает последствия: выбиты оконные блоки, есть повреждения автомобилей скорой. К восстановлению приступим сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА. Ущерб будет возмещен за счет средств региона, к восстановлению приступим незамедлительно", — сказал Федорищев, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что на месте работает первый замгубернатора Самарской области - председатель правительства региона Виталий Шабалатов.
"По поручению губернатора Вячеслава Федорищева создана оперативная группа. Благодаря правильным и слаженным действиям медицинского персонала все роженицы были своевременно эвакуированы, переведены в другое лечебное учреждение. Пострадавших нет. Сейчас приступаем к восстановительным работам", — заявил Шабалатов.
