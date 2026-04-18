Федорищев поручил приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Там отметили, что утром регион подвергся вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. Пострадавших нет. Все дети, пациентки и персонал были незамедлительно эвакуированы и переведены в соседние медучреждения. На месте по поручению Федорищева развернут оперативный штаб, проводятся все необходимые мероприятия, службы работают в усиленном режиме.

"Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи. Комиссия оценивает последствия: выбиты оконные блоки, есть повреждения автомобилей скорой. К восстановлению приступим сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА. Ущерб будет возмещен за счет средств региона, к восстановлению приступим незамедлительно", — сказал Федорищев, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что на месте работает первый замгубернатора Самарской области - председатель правительства региона Виталий Шабалатов.