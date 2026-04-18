07:38 18.04.2026 (обновлено: 07:45 18.04.2026)
В Черниговской области отключили свет у 380 тысяч абонентов

Вид на Чернигов. Архивное фото
  • В Черниговской области Украины отключено электричество у 380 тысяч абонентов.
  • Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе, из-за чего без электричества остались жители Чернигова, Прилук, Нежина, Славутича и прилегающих районов.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Электроснабжение отключено у 380 тысяч абонентов в Черниговской области Украины из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Без электричества остались 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
