В Черниговской области отключили свет у 380 тысяч абонентов

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Электроснабжение отключено у 380 тысяч абонентов в Черниговской области Украины из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
