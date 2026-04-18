На Большой Косинской улице в Москве произошло ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ДТП с участием мотоциклиста произошло на Большой Косинской улице в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
"На СВХ (в районе Большой Косинской улицы, 18с7) произошло ДТП с участием мотоциклиста. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.
"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавили в ведомстве.