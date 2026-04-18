СК начал проверку после ДТП с автобусом в Забайкалье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Забайкалье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились около 40 человек.
- Следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о погибшем и пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило СУСК по региону.
По данным регионального главка МЧС, в субботу пассажирский автобус, предварительно, с иностранными гражданами, попал в аварию на федеральной автодороге "Чита - Забайкальск". Автобус опрокинулся, предварительно, один пассажир погиб, еще 14 человек госпитализированы. В салоне автобуса находились около 40 человек.
"По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по... статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Следователи выдвинулись на место происшествия, где проведут комплекс проверочных мероприятий, в том числе осмотр места происшествия, опрос участников инцидента, добавило ведомство. По результатам проверки они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, уточнило СУСК.
