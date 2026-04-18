Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Забайкалье - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 18.04.2026 (обновлено: 15:01 18.04.2026)
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Забайкалье

© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краюНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
© Фото : СУ СКР по Забайкальскому краю
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились около 40 человек.
  • Следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о погибшем и пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило СУСК по региону.
По данным регионального главка МЧС, в субботу пассажирский автобус, предварительно, с иностранными гражданами, попал в аварию на федеральной автодороге "Чита - Забайкальск". Автобус опрокинулся, предварительно, один пассажир погиб, еще 14 человек госпитализированы. В салоне автобуса находились около 40 человек.
"По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по... статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Следователи выдвинулись на место происшествия, где проведут комплекс проверочных мероприятий, в том числе осмотр места происшествия, опрос участников инцидента, добавило ведомство. По результатам проверки они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, уточнило СУСК.
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала