ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 45 военных и 30 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Новоандреевка и Орехов Запорожской области.