Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 18.04.2026 (обновлено: 05:52 18.04.2026)
Россиянам напомнили о сроке подачи налоговых деклараций

РИА Новости: у россиян осталось меньше двух недель на подачу деклараций 3-НДФЛ

Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским налогоплательщикам необходимо подать декларации по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2025 год, с которых не был удержан налог.
  • Отчитаться о доходах нужно в случае продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, получения доходов из-за рубежа, выигрыша в лотерею (если сумма больше 4 000, но меньше 15 000 рублей) и получения дорогого подарка от постороннего человека.
  • В 2026 году для декларирования доходов, полученных в 2025 году, нужно использовать новую форму 3-НДФЛ, налог по которой необходимо заплатить не позднее 15 июля 2026 года.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Остается чуть меньше двух недель на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за 2025 год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию. Сделать это нужно до 30 апреля, отметила Мемрук.
Аналитик напомнила, кому надо отчитаться о доходах за 2025 год.
"Например, от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока; доходы из-за рубежа (продав зарубежную недвижимость, получив проценты по вкладам в зарубежных банках); в виде выигрыша в лотерею – если выигрыш больше 4 000, но меньше 15 000 рублей; а также в виде дорогого подарка, причем от постороннего, то есть не близкого родственника", — рассказала Мемрук.
В 2026 году для декларирования доходов, полученных в 2025 году, налогоплательщикам надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913. Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, необходимо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала