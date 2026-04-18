В Росреестре рассказали о новых правилах дарения недвижимости

"С января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который внес изменения в порядок совершения договоров дарения объектов недвижимости. Однако, далеко не все собственники знают об этом. Теперь такой договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Новый порядок препятствует заключению сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств", - пояснил Жердев.