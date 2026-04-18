В Росреестре рассказали о новых правилах дарения недвижимости

ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Оформить дарение недвижимости в Росреестре не получится без нотариального удостоверения договора, сообщил РИА Новости руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.
Дарственная - один из наиболее распространенных в России способов передачи недвижимого имущества от одного лица другому. До 2025 года чтобы передать право владения объектом недвижимости от одного собственника к другому, достаточно было обратиться в МФЦ с договором дарения.
"С января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который внес изменения в порядок совершения договоров дарения объектов недвижимости. Однако, далеко не все собственники знают об этом. Теперь такой договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Новый порядок препятствует заключению сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств", - пояснил Жердев.
Он отметил, что договор дарения должен быть удостоверен у нотариуса до подачи документов на регистрацию права. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности. При этом нотариус разъяснит сторонам смысл и значение заключаемой сделки, проверит, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон, и убедится, не противоречит ли текст договора требованиям закона. По желанию сторон договора нотариус самостоятельно направит документы в Росреестр в электронном виде для регистрации права за один день.
За год действия нового закона управлением Росреестра по Иркутской области было зарегистрировано почти семь тысяч прав на квартиры и жилые дома, которые возникли на основании договоров дарения.