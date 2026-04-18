15:15 18.04.2026
В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала, которые лишились жилья из-за паводка.
  • Меликов сообщил о подборе земельных участков для строительства, причем уже определены три участка общей площадью около 24 гектаров.
  • Из-за паводка в Дагестане эвакуировали более 11 тысяч человек, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Новые дома будут построены для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые лишились жилья из-за паводка, для этого уже начался подбор земельных участков, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Обильные осадки 5 апреля привели к перенаполнению Геджухского водохранилища в Дербентском районе, произошел прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов.
"Мы начали подбирать земельные участки в Мамедкале для строительства жилья для людей, которые потеряли дома из-за паводка… По моему поручению в Дербентский район выехал вице-премьер (региона - ред.) Заур Эминов, чтобы на месте координировать всю работу и принимать необходимые решения", – написал Меликов.
Он отметил, что сильнее всего повреждены дома на улицах Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская.
По словам Меликова, уже определены три участка площадью примерно десять, девять и пять гектаров. Они находятся в пределах населенного пункта, и там можно строить. Сейчас прорабатываются вопросы их юридического оформления.
"Параллельно такая же работа идёт и в других районах, пострадавших от паводка", - добавил глава региона.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.
