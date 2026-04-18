Пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан Китая доставят в Читу

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Вертолет санавиации доставит в Читу граждан КНР, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в субботу ГУМЧС по региону сообщало, что, по предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье. Госавтоинспекция позже уточнила, что в аварии, которая произошла на 417-м километре федеральной автодороги Чита - Забайкальск, один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в больницы.
"Вертолёт санавиации доставит в Читу пострадавших граждан КНР в ДТП с автобусом в Забайкальском крае", - сообщил собеседник агентства.
