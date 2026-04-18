Пловчиха Чикунова заявила, что знает о хороших результатах соперниц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пловчиха Чикунова заявила, что в курсе серьезных результатов иностранных соперниц перед чемпионатом Европы.
- Это невозможно не заметить, сказала она.
- В субботу Чикунова стала победительницей на 200-метровке брассом в Финале Кубка России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова заявила журналистам, что в курсе серьезных результатов иностранных соперниц перед чемпионатом Европы, "это невозможно не заметить".
В субботу Чикунова стала победительницей на 200-метровке брассом в Финале Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге. Она показала результат 2 минуты 21,48 секунды. На этой неделе британка Энгарад Эванс на национальном турнире проплыла данную дистанцию за 2.19,70.
"Да, конечно, все нацелены на чемпионат Европы, - сказала Чикунова. - Я вижу, что девочки прибавляют, мир не стоит на месте. Видела, что британка уже плыла быстрее 2.20 - это очень быстро. Я не скажу, что пристально слежу, но такие результаты невозможно не заметить. В целом, просто держу в голове, что происходит, но какой-то конкретной информации это мне не дает".
Чикунова призналась, что результат в Финале Кубка России дался ей тяжело. "Я не буду это скрывать - всегда говорю честно. Думала, что будет быстрее, тем более что утром меня "убило". Обычно это показатель того, что вечером должно быть намного легче, можно не бояться плыть. Но в итоге меня накрыло примерно на 50% от утреннего состояния - меньше, чем обычно, но все равно ощутимо. Поэтому ситуация интересная", - отметила спортсменка.
"Хотела показать время около 2.20. Я еще с утра выполнила отбор на чемпионат Европы, и для меня было очевидно, что я проплыву быстрее 2.24. Возможно, это прозвучит самоуверенно, но это не так - просто я реально оцениваю свои возможности", - заключила Чикунова.
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.