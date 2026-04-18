В Челябинске подростки пострадали при пожаре в пятиэтажке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Два подростка пострадали при пожаре в пятиэтажке в Челябинске, они находятся в больнице, их эвакуировал из горящего дома сосед, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в субботу.