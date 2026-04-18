17:23 18.04.2026
В Челябинске подростки пострадали при пожаре в пятиэтажке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске произошел пожар в пятиэтажке из-за неисправности электрооборудования.
  • Два подростка пострадали при пожаре и были эвакуированы соседом.
  • Сейчас подростки находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, следователи начали проверку.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Два подростка пострадали при пожаре в пятиэтажке в Челябинске, они находятся в больнице, их эвакуировал из горящего дома сосед, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в субботу.
Как уточнили в ведомстве, была обнаружена публикация о том, что в одном из пятиэтажных домов в Челябинске из-за неисправности электрооборудования произошел пожар.
«

"В результате чего пострадали двое несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения. Законных представителей в момент происшествия в квартире не было. Помощь детям оказал сосед, который самостоятельно эвакуировал мальчиков", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).
