Лидирующий в Первой лиге "Факел" проиграл аутсайдеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Чайка" из Песчанокопского обыграла воронежский "Факел" в домашнем матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, прошедшая в субботу в Песчанокопском, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Артем Соколов (36-я минута) и Никита Посмашный (90+4).
В другом матче "Уфа" на своем поле обыграла новороссийский "Черноморец" (1:0).