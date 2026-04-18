В Британии сообщили о новом инциденте у берегов Омана

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) снова заявило об инциденте с судном у берегов Омана.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в трех морских милях (5,5 километров - ред.) к востоку от Омана. Капитан круизного судна сообщил, что видел брызги вблизи судна", - говорится в сообщении.