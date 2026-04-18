Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в матче Бундеслиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Хоффенхайме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей отличился Серу Гирасси (87-я минута). У победителей оба мяча с пенальти забил Андрей Крамарич (41 и 90+8).
