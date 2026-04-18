Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
18:44 18.04.2026
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в матче Бундеслиги

"Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в матче 30-го тура Бундеслиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия" Футболисты дортмундской "Боруссии"
Футболисты дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия"
Футболисты дортмундской "Боруссии". Архивное фото
  • Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 2:1.
  • «Боруссия» с 65 очками находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 12 баллов, а «Хоффенхайм» с 54 очками занимает пятое место.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Хоффенхайме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей отличился Серу Гирасси (87-я минута). У победителей оба мяча с пенальти забил Андрей Крамарич (41 и 90+8).
"Боруссия" с 65 очками располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующей "Баварии" 12 баллов. "Хоффенхайм", набрав 54 очка, идет пятым. В воскресенье "Бавария" досрочно станет чемпионом Германии, если дома не проиграет "Штутгарту".
ФутболСпортСеру ГирассиАндрей КрамаричБоруссия (Дортмунд)ХоффенхаймБаварияБундеслига
 
