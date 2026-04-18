"Намного опережает его": в Норвегии сравнили Клебо и Большунова

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в данный момент намного опережает других лыжников, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.
Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.
"У Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований, конечно, сказались на его результатах. Не уверен, что у него еще остались силы, чтобы победить лучших в мире, если его снова допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне, что далеко не факт. Тем не менее перед ним стоит непростая задача - сократить отставание от Клебо. Сейчас, на мой взгляд, он намного опережает Большунова и всех остальных", - сказал Сальтведт.