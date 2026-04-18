"Намного опережает его": в Норвегии сравнили Клебо и Большунова - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:18 18.04.2026
"Намного опережает его": в Норвегии сравнили Клебо и Большунова

Сальтведт: в данный момент Клебо опережает Большунова и остальных лыжников

© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА НовостиАлександр Большунов и Йоханнес Клебо
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что Йоханнес Клебо в данный момент намного опережает других лыжников, в том числе Александра Большунова.
  • Александр Большунов завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России в Мончегорске.
  • Сальтведт считает, что у Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований сказались на его результатах.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в данный момент намного опережает других лыжников, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.
Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.
"У Большунова до сих пор сохраняется огромный потенциал, но четыре года без международных соревнований, конечно, сказались на его результатах. Не уверен, что у него еще остались силы, чтобы победить лучших в мире, если его снова допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне, что далеко не факт. Тем не менее перед ним стоит непростая задача - сократить отставание от Клебо. Сейчас, на мой взгляд, он намного опережает Большунова и всех остальных", - сказал Сальтведт.
