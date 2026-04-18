Удар в спину. Украина проигрывает там, где никто не ожидал

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Выборы в Болгарии могут привести к появлению на европейской арене "нового Виктора Орбана", пугают западные СМИ. Уже несколько лет эта восточноевропейская страна находится в глубоком политическом кризисе, выход из которого обеспечил бы отказ от оголтелой поддержки киевского режима. Что происходит в Софии — в материале РИА Новости.

На дно

Избирательные участки откроются 19 апреля, в семь утра, — порядка 12 тысяч. Еще 493 — за границей. Право голоса — у 6,6 миллиона человек. В бюллетенях 14 партий и десять коалиций.

© AP Photo / Kenzo Tribouillard Президент Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Брюсселе

Politico сообщает об обеспокоенности Евросоюза тем, что правительство в Софии может возглавить экс-президент страны Румен Радев. "Его позиция по Украине близка к московской, и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти", — говорится в публикации.

Вместе с тем издание оценивает политическую повестку Радева как "весьма туманную". В частности, он обещает расправиться со всепроникающим мафиозным государством. Как бы там ни было, с легкой руки журналистов экс-президента стали называть "новым Виктором Орбаном".

Поводом для этого стала его позиция, которая местами кардинально расходится с заявлениями евробюрократов. Например, в 2023-м Радев отказался поставлять Украине оружие и боеприпасы, объяснив это тем, что Болгарии они нужнее. "Ситуация в сфере безопасности в нашем регионе вызывает беспокойство", — сказал он тогда. В 2025-м высказался так: в ЕС много говорят о перевооружении и почти ничего — о "прекращении войны на Украине, которая тянет Европу на дно".

Как отмечает Reuters, победа Радева может изменить внешнюю политику Болгарии, продиктованную лояльными Брюсселю партиями. Первого января 2026-го София стала членом еврозоны, 1 февраля полностью перешла на евро, а в марте подписала с Украиной соглашение по безопасности, против чего выступал экс-президент.

В целом Радев уверен, что архитектура геополитической безопасности и давно устоявшиеся экономические модели рушатся. "Если мы хотим оздоровления Европы, недостаточно просто перечислить проблемы", — отметил он в январе прошлого года. Связывал большие надежды с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Годы выборов

Президентом Болгарии Радев был с 2017-го по 2026 год. Подал в отставку 19 января, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, восьмых по счету с 2021-го.

© AP Photo / Valentina Petrova Президент Болгарии Румен Радев

Партиям никак не удается сформировать устойчивое правительство. Президент пояснил: его терпение лопнуло и он сам решил возглавить кабинет министров.

"Вместе мы пережили ряд кризисов, атаки олигархии на демократию и крупные протесты 2020 и 2025 годов. Обстоятельства вынудили меня семь раз назначать временные правительства — для защиты государственных и общественных интересов в пределах моих полномочий. <…> Я признаю свои ошибки и понимаю, чего мне не удалось достичь. Но именно моя вера в то, что мы этого добьемся, является одним из главных мотивов моего решения. <…> Наша демократия не выживет, если мы оставим ее на произвол судьбы коррумпированным, коварным и экстремистским политикам", — обратился тогда Радев к нации.

И создал партию "Прогрессивная Болгария". В программе, в частности, — глубокие реформы судебной и правоохранительной систем, чтобы повысить эффективность борьбы с коррупцией и олигархами, а также дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Причем партия надеется самостоятельно сформировать правительство, не вступая в коалиции. Для этого нужно 121 место в парламенте. Добиться такого результата непросто.

© AP Photo / Vadim Ghirda Лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов во время голосования на парламентских выборах в Софии

По данным болгарского Центра анализа и маркетинга, рейтинг партии Радева — 32,1 процента. У проевропейского либерально-консервативного альянса ГЕРБ-СДС — 19,4 процента, проевропейской партии борцов с коррупцией "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" — 12 процентов, партии турецкого национального меньшинства "ДПС — Новое начало" — 11,2 процента, националистического "Возрождения", симпатизирующего России, — семь процентов. На грани четырехпроцентного барьера балансирует "БСП — Объединенные левые".

У агентства SOVA HARRIS похожие результаты. Партия Радева — 33,6 процента, ГЕРБ-СДФ — 19, "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" — 11,2, ДПС — 9,7, "Возрождение" — 7,8, "БСП — Объединенные левые" — 4,5 процента.

Избирательная математика

Доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев считает маловероятным формирование правительства "Прогрессивной Болгарией".

"Партия Радева, скорее всего, получит повод заявить о победе на выборах. Однако мандатов не хватит. К сожалению, экс-президент вряд ли договорится с кем-то о коалиции. В результате правительство опять сформирует ГЕРБ-СДС, и политический кризис продолжится", — говорит он.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Екатерина Шумицкая тоже призывает не торопиться с выводами.

"Чтобы Радева наверняка назначили премьер-министром, его партия должна набрать больше 50 процентов. Но, судя по всему, этого не случится. При результате за 40 процентов шансы сохраняются — в коалиции с (партией. — Прим. ред.) "Продолжаем перемены". Однако, вероятнее всего, он станет лишь одним из министров", — рассуждает эксперт.

© AP Photo / Valentina Petrova Женщина голосует на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии

И добавляет: явку ожидают высокую — больше 50 процентов. А рейтинг Радева снизился по сравнению с тем временем, когда он был президентом.

"Вообще, это самый популярный политик в Болгарии. Ему в разное время доверяли от 30 до 48 процентов избирателей. Больше всего — в 2021-м, когда он шел на второй срок. В 2024-м показатель стабилизировался на уровне 37 процентов. Включившись в парламентскую гонку, Радев потерял еще несколько процентов, так как болгары традиционно не верят депутатам", — пояснила собеседница РИА Новости.

Если же Радев создаст коалицию с ГЕРБ-СДС, это покончит с его репутацией борца с мафиозным государством, подчеркивает Шумицкая. При явке в 30 процентов эта партия, олицетворяющая болгарскую коррупцию, эффективно мобилизует свой электорат, который в значительной степени состоит из участников теневых схем и членов их семей, благодаря чему получит 20-25 процентов мест в парламенте. Затем ГЕРБ-СДС входит в правительство и принимается угрожать союзникам досрочными выборами, если те попробуют своевольничать.