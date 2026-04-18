Невролог рассказала, на какие болезни может указывать внезапная бессонница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внезапная бессонница, сопровождаемая активными движениями во сне, может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера.
- На начальной стадии болезни Паркинсона может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна.
- При болезни Альцгеймера структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Внезапная бессонница, сопровождаемая активными движениями во сне, может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера, рассказала невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона", - сказала Демьяновская "Ленте.ру".
Она отметила, что на начальной стадии недуга может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна, когда человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии.
По словам невролога, похожая ситуация наблюдается и при болезни Альцгеймера, так как на ранних этапах заболевания структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования, а человек начинает хуже засыпать.
