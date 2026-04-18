Рейтинг@Mail.ru
Невролог рассказала, на какие болезни может указывать внезапная бессонница - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 18.04.2026
Невролог рассказала, на какие болезни может указывать внезапная бессонница

Невролог Демьяновская: бессонница может указывать на болезнь Паркинсона

© iStock.com / VisionsМужчина, страдающий бессонницей
Мужчина, страдающий бессонницей - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© iStock.com / Visions
Мужчина, страдающий бессонницей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внезапная бессонница, сопровождаемая активными движениями во сне, может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера.
  • На начальной стадии болезни Паркинсона может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна.
  • При болезни Альцгеймера структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Внезапная бессонница, сопровождаемая активными движениями во сне, может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера, рассказала невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
«
"Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона", - сказала Демьяновская "Ленте.ру".
Она отметила, что на начальной стадии недуга может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна, когда человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии.
По словам невролога, похожая ситуация наблюдается и при болезни Альцгеймера, так как на ранних этапах заболевания структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования, а человек начинает хуже засыпать.
Обществобессонница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала