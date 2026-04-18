14:19 18.04.2026
В Ливане мотоциклист погиб при атаке израильского БПЛА

© AP Photo / Hussein Malla — Флаг Ливана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильский беспилотник атаковал мотоциклиста в районе Кунин на юге Ливана. Водитель погиб.
  • Также, по данным агентства NNA, израильская артиллерия, нарушив перемирие, открыла огонь по ливанским поселениям Буют ас-Сияд и Кантара.
БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал мотоциклиста в районе Кунин на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
«
"Мотоциклист погиб в Кунине в результате удара вражеского беспилотника", - пишет агентство.
Также, по данным агентства, израильская артиллерия, нарушив перемирие, открыла огонь по ливанским поселениям Буют ас-Сияд и Кантара.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после введения режима прекращения огня.
