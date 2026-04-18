Энергетические объекты не должны подвергаться ударам, заявили в Турции

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Энергетическая инфраструктура должна оставаться вне конфликтов и не подвергаться ударам, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы говорим, что это не хорошо. Как только вы начинаете рассматривать энергетическую инфраструктуру как первоочередную цель (атак - ред.) в конфликте, открывается новая его страница. Это бесконечный список целей - компрессорные станции, трансформаторы, сам газопровод, энергетические станции", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума.
Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.