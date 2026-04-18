Карри рассказал о планах после невыхода "Голден Стэйт" в плей-офф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что планирует выступать на профессиональном уровне еще много лет.
- Карри заинтересован в продлении контракта с клубом из Сан-Франциско, но переговоры еще не начались.
- Стефену Карри 38 лет, он выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года и стал четырехкратным чемпионом НБА.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри после невыхода команды в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявил, что планирует выступать на профессиональном уровне еще много лет.
В субботу "Уорриорз" уступили в гостях "Финикс Санз" в матче плей-ин Западной конференции и не вышли в плей-офф.
"Еще много, конечно", - заявил Карри на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, сколько лет он готов играть.
Также баскетболист отметил, что заинтересован в продлении контракта с клубом из Сан-Франциско, но подчеркнул, что переговоры еще не начались.
Карри 38 лет. Он был выбран "Голден Стэйт" под седьмым номером на драфте НБА 2009 года. С того же года он выступает за клуб и вместе с ним стал четырехкратным чемпионом НБА.