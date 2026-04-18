Российский дзюдоист Арбузов стал победителем чемпионата Европы

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, и в Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянин Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.

В субботу в финальной схватке в весовой категории до 81 кг Арбузов победил трехкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.

Бронзовыми призерами стали представитель Азербайджана Зелим Цкаев и серб Михайло Симин.

Арбузову 22 года. В 2025 году он завоевал золото чемпионата мира в Будапеште и золото чемпионата Европы в Подгорице. В феврале россиянин стал лауреатом премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года".