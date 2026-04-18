Модератор беседы с Лавровым рассказал, что считает свою позицию привилегией

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Возможность модерировать беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - это привилегия, его опыт выходит за пределы национальной политики, рассказал РИА Новости модератор выступления Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.
«
"Я чувствую, что я в очень небольшой привилегированной группе журналистов, у которых есть возможность провести беседу с министром Лавровым тет-а-тет", - сказал Аянлар на полях форума.
Он отметил, что уже третий раз модерирует беседу с Лавровым - в первый раз министр говорил на русском языке, в 2025 году - на английском, в этом - снова на русском.
"Когда перед вами министр такого масштаба и калибра, возглавляющего МИД 22 года… его опыт выходит за пределы национальной политики", - отметил ведущий.