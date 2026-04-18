Андреева уступила Рыбакиной в полуфинале турнира WTA в Штутгарте

- Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Штутгарте.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу второй ракетки мира Рыбакиной. Андреева занимает девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
Рыбакина во второй раз в карьере обыграла Андрееву, счет личных встреч - 2:2.
В финале Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (12).
Рублев вышел в финал турнира в Барселоне
Вчера, 16:41