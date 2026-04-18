Рейтинг@Mail.ru
Андреева уступила Рыбакиной в полуфинале турнира WTA в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:09 18.04.2026
Андреева уступила Рыбакиной в полуфинале турнира WTA в Штутгарте

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу второй ракетки мира Рыбакиной. Андреева занимает девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
Рыбакина во второй раз в карьере обыграла Андрееву, счет личных встреч - 2:2.
В финале Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (12).
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Рублев вышел в финал турнира в Барселоне
Вчера, 16:41
 
ТеннисСпортЕлена РыбакинаМирра АндрееваКаролина МуховаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала