Рейтинг@Mail.ru
Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал турнира в Мюнхене - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:18 17.04.2026
Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Зверев обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Мюнхене

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Мюнхене.
  • В четвертьфинале Зверев обыграл Франсиско Черундоло со счетом 5:7, 6:0, 6:2.
  • В полуфинале Зверев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (4)
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Посеянный под первым номером Зверев обыграл Черундоло (5-й номер посева) со счетом 5:7, 6:0, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
В полуфинале Зверев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (4).
ТеннисСпортФрансиско ЧерундолоАлександр Зверев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала