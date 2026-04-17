Французский политический аналитик назвал преимущества жизни в России

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Высокий уровень безопасности, чистота, а также экономические реформы, благоприятствующие развитию бизнеса, являются основными преимуществами жизни в России, рассказал РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро, который уже более 25 лет живет в РФ и в этом году баллотируется на пост консульского советника Франции в России.