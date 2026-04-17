В Московском зоопарке объяснили, зачем слонам нужен песок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московском зоопарке слонам привезли свежий песок.
- Песок защищает кожу слонов от солнца и помогает от перегрева.
- Обмазываясь грязью, слоны ухаживают за кожей и защищаются от паразитов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты привезли свежий песок для величественных слонов из Московского зоопарка, так он защищает кожу животных от палящего солнца, а также помогает от паразитов, сообщили в столичном зоосаде.
"Привезли свежий песок для наших величественных слонов. В зоопарке произошла особая процедура: в уличном вольере слонов заменили отработанный грунт на чистый карьерный песок", - говорится в сообщении в канале Max.
Уточняется, что специалисты аккуратно сформировали кучи, чтобы слонам было комфортно отдыхать на свежем воздухе.
"Почему песок так важен? Обсыпаясь песком, слоны защищают кожу от палящего солнца и спасаются от перегрева. Обмазываясь грязью они ухаживают за кожей, замедляют испарение влаги. Также это помогает от паразитов", - отмечается в сообщении.