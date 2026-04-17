"Дойная корова". Заявление Зеленского о Германии поразило немцев - РИА Новости, 17.04.2026
09:31 17.04.2026 (обновлено: 10:56 17.04.2026)

"Дойная корова". Заявление Зеленского о Германии поразило немцев

© REUTERS / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии подписания соглашения в Берлине
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Германия — самый важный стратегический партнер Украины.
"Стратегический партнер" можно легко перевести как "дойная корова", — написала Eva M.

"Я просто умираю со смеху, он же говорит о спонсоре. Речь идет о деньгах, которые идут не на немецкие школы, дороги, систему здравоохранения и так далее, а в украинские карманы. Им должно быть стыдно", — пожаловался silke w.
"Наша инфраструктура разваливается, но наши бесхребетные политики продолжают отдавать миллиарды. Я этого не понимаю", — возмутился Jacques A.
"Путин просто не сможет в это поверить. Он ставит не только Украину на колени, но и Германию. В экономическом плане мы находимся на грани полного краха: у нас нет достаточных энергоресурсов, промышленность уходит из страны, социальные расходы на миграцию растут как на дрожжах, так еще и финансирование Киева", — подытожил Dirk M.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в ее милитаризации.
