10:37 17.04.2026
Защита приморских семей обжаловала отказ в иске о подмене сыновей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита двух приморских семей обжаловала в Верховном суде отказ в иске о подмене сыновей в роддоме Лесозаводска в 1989 году.
  • Суд фактически приравнял сам факт подмены детей к моральному вреду, говорится в жалобе
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Защита двух приморских семей, которые пытаются взыскать 30 миллионов рублей ущерба из-за возможной подмены двух их сыновей в роддоме Лесозаводска в 1989 году, обжаловала в Верховный суд РФ решения судов, отказавших им в иске, сообщил РИА Новости адвокат истцов Александр Зорин.
Две семьи в Приморье в судах добиваются выплаты компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК в январе сообщало, что следователи начали проверку. Зорин сообщал РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Сотрудница роддома в Приморье рассказала, что случаев подмены детей не было
27 января, 11:27
"Подали жалобу. Дата (рассмотрения) не назначена, сейчас предварительное изучение жалобы, передавать на рассмотрение или нет", - сказал Зорин.
Он предоставил РИА Новости текст кассационной жалобы, в которой указано, что в основу обжалуемых судебных актов нижестоящих судов положен вывод о том, что моральный вред истцам причинён одномоментно в 1989 году – в момент физической подмены детей.
Суд фактически приравнял сам факт подмены детей к моральному вреду, говорится в жалобе.
"Между тем это разные вещи: подмена детей - это противоправное действие, а моральный вред - это нравственные страдания, которые возникли у истцов после того, как они узнали правду. Истцы осознали факт подмены только в 2023–2024 годах... Страдания начались именно в момент осознания, и именно этот момент должен признаваться юридически значимым для определения применимого закона. Следовательно, в юридическом смысле моральный вред причинён истцам не ранее 2023 года, то есть уже после введения в действие законодательства, предусматривающего компенсацию морального вреда", - указано в жалобе.
Защита в документе также отмечает, что факт нравственных страданий в том числе подтверждается медицинским заключением о диагнозе "расстройство адаптации" у одного из истцов.
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мать детей, которых могли подменить в роддоме в Приморье, общается с обоими
27 января, 13:52
 
