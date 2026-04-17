Защита приморских семей обжаловала отказ в иске о подмене сыновей

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Защита двух приморских семей, которые пытаются взыскать 30 миллионов рублей ущерба из-за возможной подмены двух их сыновей в роддоме Лесозаводска в 1989 году, обжаловала в Верховный суд РФ решения судов, отказавших им в иске, сообщил РИА Новости адвокат истцов Александр Зорин.

Две семьи в Приморье в судах добиваются выплаты компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК в январе сообщало, что следователи начали проверку. Зорин сообщал РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.

"Подали жалобу. Дата (рассмотрения) не назначена, сейчас предварительное изучение жалобы, передавать на рассмотрение или нет", - сказал Зорин.

Он предоставил РИА Новости текст кассационной жалобы, в которой указано, что в основу обжалуемых судебных актов нижестоящих судов положен вывод о том, что моральный вред истцам причинён одномоментно в 1989 году – в момент физической подмены детей.

Суд фактически приравнял сам факт подмены детей к моральному вреду, говорится в жалобе.

"Между тем это разные вещи: подмена детей - это противоправное действие, а моральный вред - это нравственные страдания, которые возникли у истцов после того, как они узнали правду. Истцы осознали факт подмены только в 2023–2024 годах... Страдания начались именно в момент осознания, и именно этот момент должен признаваться юридически значимым для определения применимого закона. Следовательно, в юридическом смысле моральный вред причинён истцам не ранее 2023 года, то есть уже после введения в действие законодательства, предусматривающего компенсацию морального вреда", - указано в жалобе.