В Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание "Страна".
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
22 июня 2022, 17:18