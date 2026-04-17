Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за неделю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.04.2026 (обновлено: 12:26 17.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1195 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике различных бригад ВСУ.
  • Потери ВСУ составили свыше 1195 военнослужащих.
  • Украинские войска также потеряли 23 боевые бронемашины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", две станции контрбатарейной борьбы и 25 складов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике различных бригад ВСУ, противник потерял свыше 1195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1195 военнослужащих", - говорится", - говорится в недельной сводке (с 11 по 17 апреля) российского ведомства.
Кроме того, противник потерял, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала