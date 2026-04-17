Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за неделю

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике различных бригад ВСУ, противник потерял свыше 1195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, противник потерял, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.