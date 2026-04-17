Рейтинг@Mail.ru
Госдума назначила дату рассмотрения проекта о выдворении иностранцев - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 17.04.2026
Госдума назначила дату рассмотрения проекта о выдворении иностранцев

ГД планирует рассмотреть в I чтении законопроект о выдворении мигрантов 13 мая

17.04.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует 13 мая рассмотреть законопроект о расширении оснований для выдворения иностранцев из России.
  • Проект предлагает почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигрантов будут выдворять.
  • Документ будет рассмотрен в первом чтении.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Госдума может 13 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о расширении почти вдвое количества оснований для выдворения иностранцев из России, следует из проекта календаря ГД, документ доступен в думской электронной базе.
«

"Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. О проекте федерального закона № 1191445-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (в целях повышения эффективности административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, которые представляют угрозу общественной безопасности и правопорядку, и в части усиления административной ответственности физических лиц за совершение административных правонарушений в сфере миграции)… 13 мая", - сказано в документе.

Правительство РФ внесло документ на рассмотрение палаты парламента 30 марта. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что эта инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке. Он подчеркивал, что законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, - с 22 до 43 статей КоАП.
По его словам, в перечень войдут: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности; совершение действий, повлёкших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.
Также в перечень предлагается включить распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, её граждан или компаний.
За ряд правонарушений помимо выдворения, также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой, добавил председатель ГД.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала