Госдума назначила дату рассмотрения проекта о выдворении иностранцев

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Госдума может 13 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о расширении почти вдвое количества оснований для выдворения иностранцев из России, следует из проекта календаря ГД, документ доступен в думской электронной базе.

« "Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. О проекте федерального закона № 1191445-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (в целях повышения эффективности административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, которые представляют угрозу общественной безопасности и правопорядку, и в части усиления административной ответственности физических лиц за совершение административных правонарушений в сфере миграции)… 13 мая", - сказано в документе.

Правительство РФ внесло документ на рассмотрение палаты парламента 30 марта. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что эта инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке. Он подчеркивал, что законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, - с 22 до 43 статей КоАП.

По его словам, в перечень войдут: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности; совершение действий, повлёкших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.

Также в перечень предлагается включить распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, её граждан или компаний.