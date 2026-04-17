В Госдуму внесли проект о контроле здоровья спортсменов сборных

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании федеральной государственной информационной системы, которая будет содержать сведения о состоянии здоровья спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус", Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании федеральной государственной информационной системы, которая будет содержать сведения о состоянии здоровья спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус", документ доступен в думской электронной базе.

« "Проект федерального закона предусматривает развитие и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы "Медицинская информационно-аналитическая система по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд Российской Федерации"", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в документе, система будет содержать персональные данные спортсменов, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид спорта и спортивные разряды или звания, принадлежность к сборной команде, а также сведения о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения.

Информационная система, по мнению авторов, позволит сформировать единый массив данных о состоянии здоровья спортсменов сборных, создать условия для системного учета, анализа и управления этой информацией, повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и лечения, а также улучшить спортивные результаты.

Уполномоченным органом по развитию и эксплуатации системы проектом определятся федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ

Предусматривается, что порядок ведения информационной системы, передачи сведений в другие государственные информационные системы, сроки и форма предоставления информации, а также порядок доступа к ней установит кабмин.