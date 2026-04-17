Захарян не сыграет в финале Кубка Испании из-за сильных болей в желудке

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского "Атлетико" из-за острого гастроэнтерита, сообщает Mundo Deportivo.
В пятницу стало известно, что Захарян не вошел в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании, который пройдет 19 апреля в Севилье и начнется в 22:00 мск. По данным Mundo Deportivo, 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита. Спортсмен провел последние два матча чемпионата Испании на скамейке запасных.
Захарян в текущем сезоне сыграл за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. Полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
