Захарян не сыграет в финале Кубка Испании из-за сильных болей в желудке
18:26 17.04.2026 (обновлено: 18:38 17.04.2026)
Захарян не сыграет в финале Кубка Испании из-за сильных болей в желудке

Mundo Deportivo: Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за гастроэнтерита

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского "Атлетико" из-за острого гастроэнтерита, сообщает Mundo Deportivo.
В пятницу стало известно, что Захарян не вошел в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании, который пройдет 19 апреля в Севилье и начнется в 22:00 мск. По данным Mundo Deportivo, 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита. Спортсмен провел последние два матча чемпионата Испании на скамейке запасных.
Захарян в текущем сезоне сыграл за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. Полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
