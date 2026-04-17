Захарян не попал в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании
17:46 17.04.2026 (обновлено: 18:35 17.04.2026)
Захарян не попал в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании

Захарян не выступит за "Реал Сосьедад" на финале Кубка Испании против "Атлетико"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в заявку команды на финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского "Атлетико".
Встреча пройдет в субботу в Севилье и начнется в 22:00 мск. Захарян провел последние два матча чемпионата Испании на скамейке запасных.
Россиянин в текущем сезоне сыграл за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. Полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
"Реал Сосьедад" трижды становился победителем Кубка Испании, в активе "Атлетико" десять титулов.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
КДК отменил красную карточку игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"
Вчера, 15:18
 
