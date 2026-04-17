Захарян не попал в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в заявку команды на финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского "Атлетико".
Россиянин в текущем сезоне сыграл за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. Полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
"Реал Сосьедад" трижды становился победителем Кубка Испании, в активе "Атлетико" десять титулов.