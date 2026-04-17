В Ленинградской области нашли захоронение убитых фашистами в 1941 году

Известно, что фашистские войска оккупировали это район в начале декабря 1941 года и уже через месяц были отброшены войсками Красной армии. Однако даже за месяц оккупации они успели совершить целый ряд жестоких расправ над мирными гражданами. Согласно полученным поисковыми отрядами документам "установлены факты, когда немецко-фашистские войска в оккупированных ими населенных пунктах Мгинского района учиняли дикие расправы над мирным населением". "Так в совхозе "Красный октябрь", Шумского сельсовета, немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли, в огне погибли 16 человек", - говорится в документах. Профессор добавил, что, скорее всего, останки принадлежат одной семье.