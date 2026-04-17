В Ленинградской области нашли захоронение убитых фашистами в 1941 году
22:14 17.04.2026
В Ленинградской области нашли захоронение убитых фашистами в 1941 году

РИА Новости: в Ленобласти нашли захоронение погибших от рук фашистов в 1941 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области обнаружено новое массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
  • Останки нескольких убитых детей и молодых женщин найдены на территории Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области.
  • Речь идет об убитых жителях совхоза "Красный Октябрь".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Поисковые отряды обнаружили новое массовое захоронение мирных граждан в Ленинградской области, уничтоженных фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института Истории РАН Борис Ковалев.
"Речь идет об убитых жителях совхоза "Красный Октябрь" Мгинского района Ленинградской области. В настоящее время это территория Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области, где поисковые отряды обнаружили останки нескольких убитых детей в возрасте от 5-6 до 12-13 лет и молодых женщин", - сообщил Ковалев.
Известно, что фашистские войска оккупировали это район в начале декабря 1941 года и уже через месяц были отброшены войсками Красной армии. Однако даже за месяц оккупации они успели совершить целый ряд жестоких расправ над мирными гражданами. Согласно полученным поисковыми отрядами документам "установлены факты, когда немецко-фашистские войска в оккупированных ими населенных пунктах Мгинского района учиняли дикие расправы над мирным населением". "Так в совхозе "Красный октябрь", Шумского сельсовета, немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли, в огне погибли 16 человек", - говорится в документах. Профессор добавил, что, скорее всего, останки принадлежат одной семье.
Ковалев отметил, что сейчас поисковые отряды продолжают извлечение останков из массового захоронения, и исследуют архивы для выяснения дополнительных подробностей этого преступления.
Ленинградская областьКировский районРоссийская академия наукВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
