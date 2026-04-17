МИД призвал Международный суд ООН сохранять объективность

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный суд ООН должен сохранить свою объективность и остаться эффективным механизмом международного правосудия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что Международный суд ООН сохранит свою объективность, устоит перед оказываемым на него давлением и останется эффективным механизмом преодоления разногласий, в отличие от списанных на "свалку истории" политизированных структур. Справедливое правосудие, равное для всех – важный компонент долговременного, надежного мира и стабильности на нашей планете", - сказала Захарова в своем комментарии по случаю 80-летней годовщины начала работы Международного суда ООН.
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
12 февраля, 09:02