МИД призвал Международный суд ООН сохранять объективность
12:29 17.04.2026 (обновлено: 12:59 17.04.2026)
МИД призвал Международный суд ООН сохранять объективность

Захарова призвала Международный суд ООН сохранить объективность

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Здание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова призвала Международный суд ООН сохранять объективность.
  • Она подчеркнула важность справедливого правосудия как компонента мира и стабильности на планете.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный суд ООН должен сохранить свою объективность и остаться эффективным механизмом международного правосудия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что Международный суд ООН сохранит свою объективность, устоит перед оказываемым на него давлением и останется эффективным механизмом преодоления разногласий, в отличие от списанных на "свалку истории" политизированных структур. Справедливое правосудие, равное для всех – важный компонент долговременного, надежного мира и стабильности на нашей планете", - сказала Захарова в своем комментарии по случаю 80-летней годовщины начала работы Международного суда ООН.
