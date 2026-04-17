Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" за неделю " улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских бригад, противник потерял свыше 1085 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, противник потерял 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.