Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" за неделю " улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских бригад, противник потерял свыше 1085 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих", - говорится в недельной сводке (с 11 по 17 апреля) российского ведомства.
Кроме того, противник потерял 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18