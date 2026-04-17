Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.04.2026 (обновлено: 12:31 17.04.2026)
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за неделю потеряли более 1085 военных в зоне действия "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю, потери ВСУ составили более 1085 военнослужащих.
  • Противник также потерял значительное количество техники и вооружения, включая 35 боевых бронированных машин и 106 автомобилей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Юг" за неделю " улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских бригад, противник потерял свыше 1085 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих", - говорится в недельной сводке (с 11 по 17 апреля) российского ведомства.
Кроме того, противник потерял 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
