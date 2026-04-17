Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 17.04.2026 (обновлено: 06:57 17.04.2026)
В Институте законодательства объяснили, почему стартапы реже дают взятки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стартапы в России реже других юридических лиц вовлечены в подкуп и взяточничество.
  • Среди причин — борьба за репутацию, гибкость, инновационность и ограниченность в ресурсах.
  • В 2025 году к ответственности за дачу взятки было привлечено 353 юридических лица, при этом стартапы составляют лишь 1,4% от общего числа компаний.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стартапы в России реже других юрлиц вовлечены в подкуп и взяточничество, среди причин – борьба за репутацию, гибкость, инновационность и ограниченность в ресурсах, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки. При этом стартапы – организации, существующие не более трех лет, составляют лишь 1,4% от общего числа компаний, сообщают в институте законодательства и сравнительного правоведения.
"Во-первых, они часто сталкиваются с ограниченными ресурсами и нестабильным денежным потоком, что делает использование взяток менее целесообразным и рискованным, во-вторых, стартапы находятся на стадии формирования своей репутации и стремятся заручиться доверием клиентов и партнеров, что побуждает их вести бизнес этично и законно", - говорится в информационно-аналитическом бюллетене Института, посвященном противодействию коррупции, который есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, стартапы могут быть менее интегрированы в существующие коррупционные практики, особенно если работают в новых или быстро развивающихся отраслях, считают аналитики. Также стартапы, как правило, более гибкие и инновационные, что позволяет им находить альтернативные решения проблем, не прибегая к неэтичным методам.
Информационно-аналитический бюллетень подготовлен в преддверии 15-го Евразийского антикоррупционного форума "Исковое обеспечение противодействия коррупции".
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала